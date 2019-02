Die Unterwasser-​​Suche nach Sala läuft

Der Meeresbioologe und Bergungsspezialist Daviod Mearns leitet die von Privaten finanzierte Suche nach dem Profifußballer Emiliano Sala (28) und dem Piloten des Kleinflugzeuges, David Ibbotson (59). Die beiden Männer waren am 21. Januar auf dem Weg nach über dem Ärmelkanal von Nantes nach Cardiff, als die Maschine über dem Ärmelkanal vom Radar verschwand.

Eine großangelegte Suche war nach drei Tagen ergebnislos abgebrochen worden. Dann, am 30. Januar, wurden an einem französischen Strand im Nordwesten Frankreichs zwei Sitzkissen gefunden, von denen vermutet wird, dass sie zur Unglücksmaschine gehören.

Gebiet von rund 13 Quadratkilometern

«Am Sonntag wird das Wetter relativ gut sein», sagte Bergungsspezialist Mearns laut britischen Medien. Er und sein siebenköpfiges Team waren am Samstag mit zwei Schiffen in See gestochen. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr Ortszeit begannen sie die Suche auf einem Gebiet von rund 13 Quadratkilometern nördlich der Kanalinsel Guernsey. Dabei kommen ein Unterwasserfahrzeug, ein hochsensibles Sonargerät und Unterwasserkameras zum Einsatz.

Mearns, der in engem Kontakt mit der britischen Verkehrsbehörde AAIB steht, gab sich zuversichtlich, dass sich das Flugzeug in dem Gebiet nördlich von Guernsey befindet. Gewissheit gibt es natürlich keine, zumal Strömungen das Wrack fortgetragen haben könnten.

Position des Bergungsschiffes verfolgen

Auf marinetraffic.com wird die Position des Bergungsschiffes «Geo Ocean III» alle vier Minuten aktualisiert. Um den Standort des Schiffes zu sehen, geben Sie bei der Lupe «Geo Ocean III» ein.

