Volleyballer haben Silbermedaille im Blick

Das zweite Spiel der Luxemburger Volleyball-Nationalmannschaft in der Halle in Budva hatte etwas von einem Finalspiel in der Coque: Die Luxemburger Anhänger waren in der Überzahl und mit Montenegro und der Mannschaft aus dem Großherzogtum standen sich die wohl beiden stärksten Teams der Kleinstaatenspiele gegenüber. Am Ende setzten sich die Gastgeber – relativ klar – in drei Sätzen mit 25:13, 26:24 und 25:21 durch.

«Wir wussten, dass Montenegro unser ärgster Konkurrent um die Goldmedaille werden würde. Deshalb war das Spiel heute fast schon ein vorgezogenes Finale», sagte der Star des ««Team Lëtzebuerg», Kamil Rychlicki, der in der kommenden Saison in Italien, beim Champions-League-Sieger Lube Civitanova, spielt. «Im ersten Satz hatten wir nichts zu melden. Dann haben wir aber gezeigt, dass wir mithalten können», so Rychlicki weiter.

Luxemburg hat ein neues Level erreicht

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele

1 LUX 15 14 7 36

2 CYP 7 10 4 21

3 LIE 7 2 2 11

4 MON 6 7 11 24

5 ISL 5 5 8 18

6 MNE 4 1 5 10

7 MLT 2 5 7 14

8 AND 1 1 6 8

9 SMR 0 2 4 6

Die Mannschaft aus Luxemburg habe ein neues spielerisches Level erreicht. «Früher hätten uns solche Mannschaften abgeschossen. Aber jetzt haben wir 14 Spieler, die auch international bestehen können. Unsere Qualität bleibt auch bei Auswechslungen gleich», erklärt Rychlickis Teamkollege Gilles Braas und ergänzt: «Wir wollten Gold, aber wir wussten, dass das nicht einfach werden würde. Jetzt wollen wir Silber und geben alles dafür». Braas, Rychlicki und Co. treffen am Donnerstag auf Island, am Freitag auf Zypern und am Samstag auf San Marino. Luxemburg hat sein erstes Spiel mit 3:1 gegen Monaco gewonnen.

(Nicolas Martin/L'essentiel)