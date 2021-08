Peinliche Panne macht Anne Frank zum Corona-​​Opfer

Eigentlich wäre es ja eine nette, einfühlsame Geste gewesen. Doch sie ging gehörig in die Hose. Der FC Everton forderte seine Fans auf, Bilder und Namen von Personen einzusenden, die an Corona verstorben sind, um ihnen zu gedenken. Dabei wurde offenbar auch ein Foto von Anne Frank eingesendet und prompt in das Collage-Video integriert. Frank war ein jüdisches Mädchen, das im zweiten Weltkrieg in einem Konzentrationslager getötet wurde. Frank wurde weltweit durch ihr Tagebuch bekannt.

Den Verantwortlichen bei Everton war das Foto offenbar nicht bekannt oder es ging im Trubel unter. Dieser peinliche Fauxpas wurde im Netzt schnell bemerkt. Die User meldeten sich umgehend bei Everton, der Premier-League-Club reagiert nicht sofort, die Video-Version mit Frank war mehrere Stunden online. Das Video wurde letztlich doch noch gelöscht, der Post blieb jedoch online.

Mehr als sechs Stunden später gab es ein neues Video.

Eine Stellungnahme zum Fehler gab es vonseiten des FC Everton bisher nicht.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)