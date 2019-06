Hummels geht den Weg zurück nach Dortmund

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist noch gar nicht so lange her, drei Jahre sind es etwa, da verließ Mats Hummel Borussia Dortmund, um sich dem ewigen Rivalen Bayern München anzuschließen. 35 Millionen Euro hatte er im Juli 2016 gekostet, dreimal gewann er mit den Münchnern die Meisterschaft. Bereits in der Jugend spielte Hummels für die Bayern.

Nun kehrt er zurück, wie das deutsche Magazin «kicker» berichtet. Nach 118 Spielen in Rot ist Schluss für den Verteidiger, der schon mit Dortmund zweimal die Bundesliga gewann. Ab der neuen Saison spielt der 30-Jährige für das Team von Lucien Favre. Ursprünglich war bei der Ablösesumme die Rede von rund 20 Millionen Euro, wie der «kicker» berichtet, soll Dortmund nun sogar 38 Millionen nach München überweisen.

Hummels war in München stets ein sichere Bank, hatte aber vor allem zu Beginn der abgelaufenen Saison mit Kritik zu kämpfen, als es für die Bayer noch nicht sonderlich gut lief. Einen Rückschlag erlitt er im Frühjahr, als Bundestrainer Joachim Löw bekanntgab, in Zukunft nicht mehr auf ihn und seine bisherigen Teamkollegen Jérôme Boateng und Thomas Müller zu setzen.

(L'essentiel/mro)