Woods' Familie sorgt sich um Drogen-​​Rückfall

Am Dienstag schockte der schwere Autounfall von Tiger Woods die Sportwelt. Der US-Amerikaner kam in seinem SUV von der Straße ab, musste aus dem Wrack geschnitten werden. Bei einer Not-Operation wurden seine Beine stabilisiert.

Der 45-Jährige erlitt vor allem am rechten Bein schwere Verletzungen. Sein Schienbein ist an mindestens zwei Stellen gebrochen. Es handelt sich um offene Trümmerbrüche, die nur mit einer Schiene stabilisiert werden konnten. Knöchel und Fuß mussten mit Schrauben und Stiften fixiert werden.

Laut Angaben seines PR-Teams sei er «wach und ansprechbar», hieß es am Mittwoch. Die Schwere seiner Verletzungen versetzt die Familie des Sportlers in doppelte Sorge. Seine Angehörigen fürchten, er könne nun wieder in seine Pillensucht zurückrutschen.

Tiger Woods bei den Golf-Masters 2020

Woods nahm bereits an Entzugsprogramm teil

Tiger Woods hat einen langen Reha-Weg vor sich – es wird wohl Monate dauern, bis er wieder laufen kann –, könnte in seiner Mobilität jedoch bleibend eingeschränkt sein. Die Schmerzen werden während seiner Regenerationsphase wohl enorm sein. Schmerzstillende Medikamente könnten seine alte Sucht wieder aufflammen lassen. Ex-Frau Elin Nordegren soll Woods daher zur Hilfe eilen. Vor allem, um ihre gemeinsamen Kinder und die Verbindung zu ihrem Vater zu schützen.

2017 war Woods für Drogen am Steuer verhaftet und in ein 14-tägiges Entzugsprogramm gesteckt worden. Unter anderem hatte er Schmerzstiller im Blut, die er auch wegen chronischer Rückenschmerzen zu sich genommen hatte.

«Ein Unfall ist keine Straftat»

Nach Meinung von Sheriff Alex Villanueva war der schwere Autounfall von Golf-Superstar Tiger Woods «einfach ein Unfall». Das sagte er nach Angaben mehrere US-Medien bei einem Livestream auf Instagram. «Er war nicht betrunken», sagte Villanueva demnach am Mittwoch. «Das können wir wegwerfen.» Der Sheriff erweckte den Berichten zufolge den Eindruck, dass eine Strafanzeige gegen Woods nicht erfolgen wird. «Ein Unfall ist keine Straftat.»

(L'essentiel/hua/dpa)