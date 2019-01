42 Harden-​​Punkte reichen den Rockets nicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Houston Rockets zogen in der nordamerikanischen Basketballliga trotz der 42 Punkte von Superstart James Harden gegen die Milwaukee Bucks mit 109:116 den Kürzeren. Für den 29-jährigen Liga-MVP (wertvollster Spieler) war es das 13. Spiel in Folge mit mindestens 30 Punkten. Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein stand nicht im Kader der Texaner.

Nationalspieler Daniel Theis feierte mit den Boston Celtics derweil den vierten Erfolg in Serie. Beim deutlichen 135:108 seines Teams gegen die Indiana Pacers erzielte der 26-jährige Theis zwölf Punkte und holte sechs Rebounds.

Dallas beendet Pleitenserie

Kyle Kuzma führte die Los Angeles Lakers mit einer persönlichen Bestleistung von 41 Punkten zu einem 113:100-Heimerfolg gegen die Detroit Pistons. Der Berliner Moritz Wagner blieb ohne Punkte in knapp drei Minuten auf dem Parkett. Superstar LeBron James fehlt seinem Team weiterhin wegen einer Leistenverletzung.

Ohne Basketball-Oldie Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt drei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg gefeiert. Die Texaner besiegten am Mittwoch (Ortszeit) vor heimischer Kulisse die Phoenix Suns 104:94. Der 40-jährige Würzburger erhielt eine Verschnaufpause.

Landsmann Maxi Kleber, der in der Anfangsformation der Mavs stand, zeigte mit 13 Punkten und neun Rebounds eine solide Leistung. Nachwuchsstar Luka Doncic war mit 30 Punkten der Topscorer der Partie. Dallas liegt mit einer Bilanz von 19 Siegen und 22 Niederlagen weiter auf dem vorletzten Platz in der Western Conference.

NBA, Ergebnisse:

Boston Celtics – Indiana Pacers 135:108

Washington Wizards – Philadelphia 76ers 123:106

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 116:100

Houston Rockets – Milwaukee Bucks 109:116

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 96:86

New Orleans Pelicans – Cleveland Cavaliers 140:124

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 104:94

Utah Jazz – Orlando Magic 106:93

Portland Trail Blazers – Chicago Bulls 124:112

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons 113:100



(L'essentiel/dpa)