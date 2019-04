Golden State Warriors lassen Hornets keine Chance

Mit dem 47-Punkte-Sieg in Charlotte haben sich die Golden State Warriors am Montag zum fünften Mal in Serie den Titel in der Pacific Division gesichert. Gleichzeitig war die 90:137-Pleite für die Hornets die höchste Niederlage der Saison. Besonders stark waren die «Splash Brothers» Stephen Curry (25 Punkte) und Klay Thompson (24 Punkte). Auf der Gegenseite kam Willy Hernangomez auf 22 Zähler.

Der Deutsche Moritz Wagner hat mit den Los Angeles Lakers den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Die Kalifornier gewannen ohne den verletzten LeBron James gegen die New Orleans Pelicans deutlich 130:102 (61:62). Der 21-jährige Berliner, der in der Anfangsformation seines Teams stand, erzielte sieben Punkte und holte sieben Rebounds beim Auswärtserfolg. Landsmann Isaac Bonga kam auf zwei Zähler.

Los Angeles Aufbauspieler Rajon Rondo war mit 24 Punkten und zwölf Assists der Topscorer der Partie. Die Lakers belegen den zehnten Platz in der Western Conference. Aus dem Playoff-Rennen mussten sich die Kalifornier bereits vor geraumer Zeit verabschieden.

Final



Steph: 25p/6a/5r/2s

Klay: 24p

Quinn: 21p/4a/3r

Jonas: 12p/6r/3s

KD: 11p/9a/2r

Draymond: 10p/9a/5r

DeMarcus: 8p/3r/3b/2a

Alfonzo: 8p/3r

Andrew: 6p/8r

Kevon: 6p/4r

Jordan: 4p/4a/3r/2b

Andre: 4a/3r/2p

Shaun: 2r pic.twitter.com/BnhyEXE23t — Golden State Warriors (@warriors) 1. April 2019

NBA, Ergebnisse:

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 135:136

Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 103:106

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 102:130

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 106:113



(sw/L'essentiel/dpa)