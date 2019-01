Für Minella ist in Australien bereits Schluss

Mandy Minella hat den Sprung ins Hauptfeld der Australian Open nicht geschafft. Die Nummer 103 auf der Weltrangliste verlor ihr Match in der zweiten Qualifikationsrunde in drei Sätzen. Gegen die Weißrussin Olga Govortsova (390.) hieß es am Ende 1:6, 6:1 und 5:7 aus Sicht der Escherin.

Minella kam denkbar schlecht in die Partie und musste den ersten Satz klar abgeben. In Durchgang zwei zeigte Minella Zähne und fertigte Govortsova in nur 22 Minuten mit 6:1 ab. Im dritten Satz ging es deutlich enger zu und Minella lag sogar mit 5:4 in Führung. Letzen Endes hatte die Weißrussin aber das bessere Händchen und entschied das Spiel für sich. Zuvor wehrte die Luxemburgerin fünf Matchbälle ab.

(pp/L'essentiel)