Während in der Bundesliga die Winterpause angesagt ist, wird in diversen Sport-Ligen auch an den Weihnachtsfeiertagen um Punkte und Siege gekämpft. Wir haben die große Übersicht, sollten Sie auch an Weihnachten keine Spiele verpassen wollen.

24. Dezember: Auch am heiligen Abend wird in der NFL gespielt. Um 19.00 Uhr spielen Saints gegen die Falcons und Patriots gegen die Bill. Cowboys gegen Seahawks spielen um 22:25.

25. Dezember: Am ersten Weihnachtsfeiertag dominiert der US-Sport. Ab 18.00 Uhr startet die NBA. Den Anfang machen die Knicks gegen die 76ers. Ab 21.00 Uhr steht der große Schlager zwischen den Warriors und den Cavaliers an. Den Abschluss machen die Celtics gegen die Wizards. Auch in der NFL geht's rund, ab 22:30 treffen die Texans auf die Steelers.

26. Dezember: Um 16.00 Uhr steigt die große Konferenz mit Top-Teams wie Manchester United und Chelsea. Im Abendspiel (18.30 Uhr) empfängt Liverpool Swansea.

Wintersport-Fans müssen sich leider bis zum 28. Dezember gedulden. Dann geht es aber im Weltcup wieder rund. Am 29. Dezember geht's auch mit der Vierschanzentournee los, dann steigt die Qualifikation für Oberstdorf.



(L'essentiel/Heute Sport)