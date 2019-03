Handball Esch nimmt das Double in Angriff

Kaum ist die Feier zum Pokalsieg abgehakt, müssen die Spieler von Handball Esch den Fokus wieder auf den Sport legen: In der Axa League startet an diesem Wochenende die Titelgruppe, in der sich sechs Teams um die Meisterschaft streiten. Die beste Ausgangslage haben die Escher. Mit 11,5 Punkten gehen sie als Tabellenführer ins Titelrennen.

Tabelle:



1. Esch 0 0:0 11,5

2. Käerjeng 0 0:0 10,5

3. Red Boys 0 0:0 10

4. Berchem 0 0:0 9,5

5. Düdelingen 0 0:0 8,5

6. Diekirch 0 0:0 4

Allerdings ist das Polster des frischgebackenen Pokalsiegers nicht besonders dick: Käerjeng und Differdingen sind in direkter Schlagdistanz, Berchem und Düdelingen sind auch nicht weit weg und können sich ebenfalls Hoffnungen auf den Titel machen. Lediglich Diekirch, der Gegner der Escher am Samstag, ist mit vier Punkten abgeschlagen.

Zum Start in die Titelrunde treffen die Red Boys Differdingen am Freitagabend auf den HC Berchem. Gegen den direkten Tabellennachbarn steht für beide Teams also direkt ein wegweisendes Spiel an.

AXA League, Titelgruppe, 1. Spieltag:

Freitag:

Red Boys Differdingen – HC Berchem (20.30 Uhr)

Samstag:

Handball Käerjeng – HB Düdelingen (19.15 Uhr)

HAndball Esch – Chev Diekirch (20.15 Uhr)



(sw/L'essentiel)