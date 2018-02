Neymar-​​Turnier findet in Luxemburg statt

Das vom brasilianischen Fußballstar Neymar erfundene Turnier wird in Luxemburg gastieren. Eine Qualifikationsveranstaltung für die «Neymar Jr's Five» findet am 21. April in Luxemburg statt, teilten die Organisatoren mit. Der Hauptgewinn für Spieler zwischen 16 und 25 Jahren besteht darin, einen Platz im Weltcupfinale in Brasilien zu gewinnen.

Die Veranstaltung, die vom Starspieler der PSG und der Marke Red Bull organisiert wird, bietet ein originelles Format. Teams von fünf Spielern treten gegeneinander an, aber sobald eine Mannschaft ein Tor erzielt, muss ein Spieler der gegnerischen Mannschaft das Spielfeld verlassen. Im vergangenen Jahr haben 100.000 Spieler aus 53 Ländern teilgenommen und 1.500 von ihnen sind nach Angaben der Veranstalter nach Brasilien gereist.

(jg/L'essentiel)