Erkennst du diesen Fußball-​​Star?

Ist es tatsächlich er? Ja, er ist es: Wesley Sneijder erkennen aber nicht mehr alle auf den ersten Blick. Der offensive Mittelfeldspieler hat am 12. August seine erfolgreiche Karriere beendet. Zuletzt spielte der 35-Jährige bei al-Gharafa in Katar. Er hatte Anfang Jahr von Lille in den Wüstenstaat gewechselt.

Sneijder debütierte im Februar 2003 mit Ajax Amsterdam als Profi, nachdem er bereits als Siebenjähriger in die Akademie von Ajax eingetreten war. Seinen größten Erfolg feierte der niederländische Rekord-Nationalspieler (134 Einsätze) in der Saison 2009/10 mit Inter Mailand, als er den Italienern zum Sieg der Champions League verhalf. Hinzu kamen in der selben Spielzeit der Meistertitel und der Cupsieg mit den Nerazzuri.

Zuvor hatte Sneijder bereits mit Real Madrid die spanische Meisterschaft gewonnen (2008) und mit Ajax zweimal in der niederländischen Eredivisie triumphiert (2004, 2005). Bereits im vergangenen September war Snejider aus dem Nationalteam ausgetreten. Je dreimal hat er mit Oranje an EM- und WM-Endrunden teilgenommen. An der WM 2010 in Südafrika unterlagen die Niederländer im Finale den Spaniern 0:1 nach Verlängerung.

«Muss die Völlerei beinahe bewundern»

Am Sonntag wurde der vierfache Vater in seiner Heimat beim Ligaspiel FC Utrecht gegen VVV-Venlo auf der Tribüne gesichtet und gefilmt. Fans zeigten sich überrascht, wie schnell sich Snejider verändert hat. Vor zwei Wochen war der 1,70 Meter große Profi noch durchtrainiert und wog 67 Kilogramm. Innert Kürze hat er ordentlich zugelegt.

«Er sieht so aus, als wäre er seit zehn Jahren im Ruhestand», kommentiert eine Userin das auf Twitter publizierte Video. Einer zwitschert: «Der beste Spieler der WM 2010 war zwei Wochen im Ruhestand... ZWEI WOCHEN... Man muss die Völlerei beinahe bewundern.» Die meisten sind Sneijder aber gut gesinnt und mögen es ihm gönnen, wenn er «seinen Ruhestand genießt».

Der WM-Zweite von 2010 blickt auf seine erfolgreiche Karriere zurück:

A big thank you to @AFCAjax @realmadrid @Inter @GalatasaraySK @ogcnice @ALGHARAFACLUB and @OnsOranje for believing in me and to all my fans from all over the world for your amazing support ⚽ I will never forget pic.twitter.com/nst4ubFj7o— Wesley Sneijder (@sneijder101010) August 18, 2019

