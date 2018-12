T71 bittet Amicale zum letzten Tanz des Jahres

Im Kampf um die Meisterschaft in der ersten luxemburgischen Basketballliga nimmt Amicale Steinsel derzeit die ungewohnte Rolle des Verfolgers ein. Der Rückstand des amtierenden Meisters und Pokalsiegers auf den Spitzenreiter Etzella Ettelbrück beträgt zwei Punkte.

Wollen die Steinseler nicht noch mehr an Boden verlieren, muss am Freitagabend ein Sieg her. Die Trauben hängen für Amicale aber hoch: Die Mannschaft muss zum Tabellenfünften T71 Düdelingen. Tabellenführer Ettelbrück geht gegen die Musel Pikes in der eigenen Halle als klarer Favorit ins Spiel.

Total League, 14. Spieltag:

Racing Luxemburg – Arantia Larochette (20.30 Uhr)

Etzella Ettelbrück – Musel Pikes

T71 Düdelingen – Amicale Steinsel (20.45 Uhr)

Résidence Walferdingen – Basket Esch

Sparta Bartringen – Kordall Steelers



(sw/L'essentiel)