Volleyballmatch wird von Hund unterbrochen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Regenpause dauerte gerade lange genug an, so dass die Luxemburger Beachvolleyball-Spielerinnen Marie Rieterova und Dajana Völz am Dienstagmorgen ihr Spiel bei der Kleinstaaten Europas antreten konnten.

Dann wurde das Spiel aber dennoch unterbrochen. Mitten im zweiten Satz drängte sich ein Hund ins Rampenlicht. Nach einer Ehrenrunde übers Feld und etwas Bellen, legte sich der Vierbeiner noch kurz in den Sand, bevor er das Spielfeld wieder verließ. Das Publikum – darunter auch der luxemburgische Sportminister Dan Kersch – nahm das mit Humor, lachte und applaudierte dem Hund.

Erschwerte Bedingungen

Unter schwierigen Bedingungen, auf Sand, der vom Regen der letzten Tage nicht verschont wurde, zeigten sich die großherzoglichen Spieler vor allem im zweiten Satz sehr kampfeslustig. Am Ende unterlag es dennoch im Spiel gegen Zypern. (0-2, 10-21, 16-21).

«Wir haben uns in Luxemburg extra mit dem leichtesten Sand vorbereitet und hier war es das Gegenteil der Fall», sagt Dajana Völz. Mit ihrer Teamkollegin bereitet sie sich nun auf das zweite Spiel vor, das am Dienstagabend gegen Monaco stattfinden wird. Vorausgesetzt, der starke, anhaltende Regen erlaubt es.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele 2019

1 LUX 3 6 5 14

2 CYP 2 1 1 4

3 LIE 2 1 1 4

4 MNE 2 0 1 3

5 MON 1 2 5 8

6 MLT 1 2 1 4

7 ISL 1 1 2 4

8 SMR 0 1 2 3

9 AND 0 0 2 2

(Nicolas Martin/L'essentiel)