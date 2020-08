Dritter in Spanien, Pereira verliert Spitzenposition

Trotz guter Leistung musste Dylan Pereira an diesem Wochenende beim Porsche Supercup seine Spitzenposition abgeben. Der luxemburgische Fahrer wurde Dritter hinter, geführt von Larry ten Voorde aus Holland und dem Neuseeländer Jaxon Evans.

In der Startaufstellung war Pereira als Fünfter platziert und konnte gleich nach dem Start einen Platz wettmachen. Der Start des Rennens war von mehreren Unfällen geprägt, sodass das Safety-Car eingreifen musste und das Rennen sogar zwischenzeitlich abgebrochen werden musste. Beim letzten Start erkämpfte er sich einen weiteren Platz, zum Sieg reichte es allerdings nicht.

Bevor es für Larry ten Voorde für zwei Wochen in Pause geht, hat er an diesem Wochenende die Führung in der Meisterschaft errungen. Somit ist er an Dylan Pereira vorbeigezogen, der bis dato an der Spitze war. In Spa-Francorchamps in Belgien wird der luxemburgische Pilot erneut versuchen ganz oben auf dem Siegertreppchen zu landen.

(jg/L'essentiel)