Usain Bolt wird erstmals Vater

Achtfacher Olympiasieger, elffacher Weltmeister und Weltrekordhalter in der 4-mal-100-Meter-Staffel, im 100- und im 200-Meter-Lauf. Doch all diese Erfolge dürften für Usain Bolt diese Tage zur Nebensache verkommen. Denn so teilte der 33-Jährige am Donnerstag auf Instagram mit, dass er und seine Frau Kasi Bennett ihr erstes Kind erwarten.

«Ein König oder eine Königin wird bald da sein», schrieb er unter einem Bild seiner Frau. Die 29-Jährige wiederum spricht von der «größten Feier» des Paares, das seit 2016 zusammen ist. Bolt hatte noch zu seiner aktiven Karriere davon gesprochen, eine Familie und drei Kinder haben zu wollen. Ein Drittel dieses Ziels hat er nun erreicht.

(L'essentiel/erh)