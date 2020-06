Lewis Hamilton will Grand Prix in Afrika

«Einfach», sagt Lewis Hamilton sofort. Der Formel-1-Weltmeister muss nicht lange überlegen, wenn es darum geht, wo unbedingt wieder ein Grand Prix stattfinden sollte: «Afrika – ich denke, das ist der wichtigste Ort, an den wir gehen sollten», so der Brite in einem Video seines Rennstalls Mercedes.

Der 35-Jährige, der sich in den vergangenen Wochen intensiv für die «Black Lives Matter»-Bewegung eingesetzt hat, hat dabei aber ein wichtiges Anliegen: «Es muss dort stattfinden, wo es nicht nur um Geld geht. Es soll um die Leute gehen.» Hamilton ist es wichtig, dass die Formel 1 nach den GPs jeweils etwas hinterlässt, das der dortigen Bevölkerung tatsächlich hilft.

Früher fix im Kalender

«Wir sollten Afrika wieder mehr Aufmerksamkeit zuwenden und diesen wunderschönen Ort hervorheben», schwärmt er. Das ist zwar Zukunftsmusik, wäre aber nicht neu: Südafrika hatte von 1962 bis 1985 (allein 18-mal in Kyalami) fast jedes Jahr einen WM-Lauf. Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone holte das Rennen trotz politischen Turbulenzen für 1992 und 1993 nochmals nach Südafrika zurück.

Der diesjährige Formel-1-Kalender ist derweil wenige Tage vor dem Saisonstart in Spielberg noch ein wahres Puzzle. Derzeit sind insgesamt acht Rennen in Europa fest terminiert. Mindestens 15 WM-Läufe will die Rennserie bis Mitte Dezember schaffen. Wie es nach dem GP von Italien im September weitergeht, ist derzeit aber noch offen.

(L'essentiel/lai/dpa)