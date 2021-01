Trennungsstreit bei Gnabry löst wohl Polizeieinsatz aus

Sie präsentierten sich als Traumpaar: Bayern-Star Serge Gnabry und das Model Sandra Jerze, Sie machten verliebt Fotos mit dem Champions-League-Pokal, gingen auf Pärchen-Urlaub und schmusten seit März 2020 in der Öffentlichkeit herum. Kurz: Gnabry und Jerze ließen die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben.

Doch mit dem Pärchen-Glück soll es vorbei sein. Jetzt tobt nämlich eine Trennungs-Schlammschlacht zwischen dem 25-jährigen Fußballer und der 24-jährigen Schweizerin. Das schreibt zumindest die Bild.

Polizei bestätigt einen Einsatz

Weiter vermeldet die Zeitung, dass Jerze ihrem Freund vor einigen Wochen gesagt haben soll, dass sie schwanger sei. Daraufhin sei die Situation in Gnabrys Villa eskaliert. Dass er das Model aufgefordert haben soll, umgehend sein Haus in München-Harlaching zu verlassen, wird dementiert, so die Bild. Dass es aber einen Polizeieinsatz gegeben habe, sei Tatsache. «Ich kann bestätigen, dass es einen Polizei-Einsatz in der Villa in München-Harlaching gegeben hat», sagt so auch ein Polizeisprecher gegenüber dem Blatt. Weiter will die Bild wissen, dass die Beamten die Personalien aufgenommen und Sandra Jerze aus der Nobelvilla begleitet hätten.

Fakt ist: Das Model mit polnisch-äthiopischen Wurzeln hat den deutschen Nationalspieler auf Instagram entfolgt. Und: Auch Gnabry hat auf seinem Instagram-Account in den vergangenen Wochen nicht nur die Verbindung zur Schweizerin, sondern auch alle kommentierten Fotos gelöscht. Weder Gnabry noch Jerze wollten sich gegenüber der Bild zu der angeblichen Trennung äußern.

(L'essentiel/Nils Hänggi)