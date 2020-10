Giorgios Petrakis wird neuer Trainer bei Jeunesse Esch und wird damit Nachfolger des deutschen Trainers Marcus Weiss. Der 32-jährige Grieche trainierte in seinem Land in Lamia auf höchstem Niveau. Dort hat er Anfang Oktober aufgehört. Seine aktive Spielerkarriere hatte er im Alter von 24 Jahren beendet, nachdem er in der griechischen Spitzenklasse gespielt hatte. «Er erfüllt alle Kriterien, die wir uns gestellt haben», sagte Panagiotis Katsattis, der Vizepräsident von Jeunesse Esch. «Er ist jung, hat Erfahrung in der ersten Liga und hat bereits in der Amateurklasse gearbeitet.»

Als ehemals jüngster Trainer einer griechischen Profimannschaft begutachtete Petrakis am Dienstag seinen Kader. «Es ist ein bisschen früh, um ein Ranking-Ziel abzugeben», sagte er. «Mein Ziel ist es einfach, die Saison so hoch wie möglich zu beenden.»

Mit drei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen ist der Club derzeit Platz Sieben in der BGL Ligue. Petrakis bestreitet an diesem Wochenende gegen Nörtzingen sein erstes Spiel als Trainer beim Luxemburger Fußballpokal.

(Tom Vergez/L'essentiel )