Erste Kritik am Olympia-​​Plan aus den eigenen Reihen

Die viermalige Olympiasiegerin Hayley Wickenheiser hat als erstes IOC-Mitglied deutliche Kritik am strikten Festhalten des Internationalen Olympischen Komitees an den Sommerspielen in Tokio geäußert. «Die Krise ist größer – selbst als die Olympischen Spiele», schrieb die 41 Jahre alte Kanadierin bei Twitter. «Ich denke, dass das IOC mit einer solchen Überzeugung darauf besteht, dass es weitergeht, ist unverantwortlich und gefühllos.»

I’ve given this a lot of thought, and over the past few days my perspective has changed. I was voted to represent and protect athletes. As an IOCAC member, 6x Olympian and Medical doctor in training on the front lines in ER up until this week,these are my thoughts on @Olympics : pic.twitter.com/vrvfsQZ1GO