Hollywood-​​Stars ziehen in die fünfte englische Liga

Was passiert, wenn zwei Hollywood-Schauspieler einen Fußballclub kaufen? Genau, sie drehen eine Fernsehserie darüber. So passiert es gerade in Großbritannien. Ryan Reynolds und Rob McElhenney übernehmen den AFC Wrexham und wollen den Verein nach eigener Aussage «wieder in eine globale Macht verwandeln».

Die zukünftige globale Macht spielt derzeit in der fünfthöchsten Liga und lag vor dieser Hollywood-Übernahme neun Jahre in den Händen von Fans. Doch nun stimmte der «Wrexham Supporter Trust» mit deutlicher Mehrheit für die Übernahme durch «Deadpool»-Reynolds und McElhenney aus «It’s Always Sunny in Philadelphia»: Von rund 2000 Mitgliedern waren über 1800 dafür. Damit fehlt derzeit nur noch das grüne Licht von Verband und Liga zum Einzug von Hollywood in die fünfte englische Liga.

« Wir fühlen uns geehrt und fangen gleich mit der Arbeit an »

In einem Video (siehe oben) bedanken sich die Stars überschwänglich für das Vertrauen der Nordwaliser. «Wir fühlen uns geehrt und fangen gleich mit der Arbeit an», sagt Reynolds. Um dann leicht verzweifelt anzufügen: «Oh f***. Das passiert gerade wirklich!» Laut Medienberichten investieren die beiden zwei Millionen Pfund.

Neben der Verwandlung in eine globale Macht sei den Amerikanern auch wichtig, dass sie die lange Clubgeschichte in Ehren halten können. Tatsächlich wurde der Verein bereits 1864 gegründet und ist der drittälteste Fußballclub der Welt.

Streaming-Dienste Netflix oder Amazon Prime

Ein weiteres Ziel ist die bessere Vermarktung des Clubs. Das wollen die beiden Schauspieler mit einer Fernsehserie – wie sonst? – erreichen. Die Produktion soll offenbar dokumentationsmäßig hinter die Kulissen des AFC Wrexham schauen und mitverfolgen, wie die beiden Hollywood-Stars den Club verwandeln.

Wo diese Serie dereinst laufen könnte, ist noch unklar. Die Streaming-Dienste Netflix oder Amazon Prime sind mögliche Kandidaten, um das Experiment von Reynolds und McElhenney über die Bildschirme flackern zu lassen.

(L'essentiel/Laura Inderbitzin)