Tritt Grethen in die Fußstapfen von Barthel?

Charel Grethen (29) schaffte im Halbfinale über 1500 Meter bei den Olympischen Spielen in Tokio die Sensation und schrieb luxemburgische Sportgeschichte. Am heutigen Samstag gegen 13.40 Uhr steht nun für Grethen (29) das große Finale über 1500 Meter auf dem Programm. 70 Jahre danach tritt der Luxemburger Leichtathlet in die Fußstapfen seines großen Vorgängers Josy Barthel. Dabei wurde Grethen im Sommer 2019 an der Achillissehne operiert und konnte eineinhalb Jahre lang keine großen Strecken laufen. Da Olympia 2020 verschoben wurde, konnte er die Zeit ausnutzen, um sich zu erholen.

Für sein Comeback bereitete er sich teilweise im Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS) und in Südafrika vor. Im französischen Liévin verbesserte er im Januar 2021 schließlich seinen Hallenlauf-Rekord auf 3:42,64, in der Coque unterbot er die Zeit mit 3:38,65 nochmal deutlich, es folgte eine weitere Bestzeit im Mai im tschechischen Ostrava (3:36,75). Grethen ist in seiner besten Form und für die Olympischen Spiele in Tokio bestens gerüstet.

Ist er in der Lage, eine Medaille zu gewinnen?

Grethens Qualifikation für das Finale des 1500-Meter-Laufs war trotzdem eine Überraschung für alle. Mit dem neuen Rekord von 3:32,86 hatte niemand gerechnet. Wo gewisse Athleten mehrere Jahre brauchen, um sich um eine oder zwei Sekunden zu verbessern, ist es Grethen gelungen, innerhalb von zwei Monaten mehr als vier Sekunden rauszuholen. Doch was ist nun vom Finale zu erwarten? Zwar haben elf der 13 Finalisten in diesem Jahr ihren eigenen Rekord geknackt, doch das Wunderkind aus Norwegen, Jakob Ingebrigtsen, und der Kenianer Timothy Cheriuyot gelten nach wie vor als große Favoriten. In Abwesenheit von anderen großen Namen wie dem Amerikaner Centrowitz, dem Polen Lewandowski oder dem Algerier Makhloufi könnte Grethen mit den Besten mitmischen und in den letzten 400 Metern alles geben.

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro erreichte der Gewinner des 1500-Meter-Laufs die Siegerzeit von 3:50,00. Bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki hatte Josy Barthel (damals 25) für eine große Überraschung gesorgt, indem er seine erste und einzige olympische Goldmedaille holte.

Grethens Leistung im Halbfinale blieb nicht unbemerkt und wurde in Luxemburg und bis über die Grenzen hinaus gefeiert. «Ich danke euch für eure Nachrichten. Bei einem olympischen Finale mitmachen zu dürfen ist einfach surreal», schrieb er auf Instagram. Wie auch immer das Ergebnis ausfällt, die Olympischen Spiele 2021 werden für den Tüntinger jedenfalls als Erfolgsstory in Erinnerung bleiben.

(yb/L'essentiel)