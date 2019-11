Millers Zwillinge waren schneller als Hebamme

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dieser 42-jährige Amerikaner hat schon viel erlebt. Bode Miller wurde Ski-Olympiasieger und viermal Weltmeister. Er führt auch neben der Piste ein bewegtes Leben. Im Juni 2018 mussten er und seine Ehefrau Morgan einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre zweijährige Tochter ertrank im Swimmingpool der Nachbarn.

Heute darf das Ehepaar glückliche Nachrichten verbreiten. Morgan brachte am Freitag eineiige Zwillinge zur Welt. Die Namen der beiden Neugeborenen sind noch nicht bekannt – dafür teilten die Millers Bilder der beiden Jungs auf den sozialen Medien.

In der «todayshow» erzählte Bode Miller am Dienstag: «Uns geht es super. Es war fantastisch – und ziemlich spontan. Eine der verrücktesten Sachen, die ich je erlebt habe.» Die Hebamme sei erst nach der Geburt im Hause Miller eingetroffen. «Als sie kam, hielten meine Mutter und ich die Kinder bereits in den Armen.»

Die Millers sind nun zu acht

«Glücklicherweise war meine Mutter selber Hebamme, aber sie hatte seit 20 Jahren nicht mehr entbunden. Und noch gar nie Zwillinge! Wir waren beide relativ ruhig, aber ganz sicher nicht qualifiziert für die Entbindung von Zwillingen ohne professionelle Hilfe.»

Seine Frau Morgan erzählt: «Es war pure Magie.» Bereits letztes Jahr hatte sie nur wenige Monate nach dem tragischen Tod von Tochter Emmy Sohn Easton zur Welt gebracht. Das Paar hat einen weiteren Sohn (Nash, vier Jahre), außerdem ist Bode Vater von der elfjährigen Dace und dem sechsjährigen Nate aus früheren Beziehungen. So ist die Familie Miller nun zu acht!

(L'essentiel/te)