Robben fährt nach tollem Comeback mit dem Rad heim

Die Holländer sind ein Fahrrad-Volk, das wissen wir schon länger. Und wir wissen auch, dass viele Fußballer teure und ausgefallene Sportwagen fahren. Arjen Robben zeigte am Sonntag bei seinem großartigen Comeback nach der Verletzungspause, dass es auch anders geht. Die Bayern-Legende wurde beobachtet, wie er nach dem Spiel gemütlich mit dem Fahrrad nach Hause radelte. Und zwar in voller Trainingsmontur. Das Einzige, was man bemängeln könnte, ist, dass der Holländer keinen Helm trug.

Es war ein toller Tag gestern für Arjen Robben.



Tolles Comeback, zwei Assists beim 4:0-Sieg gegen Emmen. Und wie bodenständig er trotz seiner tollen Karriere noch ist, zeigt ein Foto von ihm, wie er nach dem Spiel mit dem Fahrrad nach Hause fährt. [via @elevchenko] pic.twitter.com/dLWq9xy3ze — oranjefussball (@oranjefussball) May 10, 2021

Doch nicht nur mit seiner Bodenständigkeit konnte Robben überzeugen. Auch auf dem Platz hat der Altmeister nichts verlernt. Nach monatelanger Verletzungspause feierte er am Wochenende sein Comeback für den FC Groningen. Dabei lieferte er zwei Assists beim 4:0-Sieg seiner Mannschaft. Nach dem Spiel war der Holländer so emotional, dass er während eines Interviews ein paar Tränen verdrückte. Aussagen wie: «Es war ein langer Weg zurück» und «ich möchte der Mannschaft helfen», rührten den Altstar zu Tränen.

«Da habe ich gesagt, einen Rollstuhl am Morgen»

Eine hartnäckige Wadenverletzung setzte die Bayern-Legende den größten Teil der Saison außer Gefecht. Seine Mitspieler hätten ihn nach dem Training einmal gefragt, ob er etwas gebrauchen könnte. «Da habe ich gesagt, einen Rollstuhl am Morgen.»

Robben hatte sich 2019 vom FC Bayern verabschiedet. Nach einem Jahr Pause kehrte er zu seinem Jugendverein FC Groningen zurück. Bislang kam er aber nur auf fünf Einsätze in dieser Saison. Sein Vertrag beim holländischen Eredivisie-Club läuft im Sommer aus.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)