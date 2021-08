Trauer um TV-​​Legende Wolf-​​Dieter Poschmann

Über 30 Jahre lang war Poschmann das Gesicht vieler Sportsendungen im ZDF. Dort wurde er auch liebe- und respektvoll «Mister Leichtathletik» genannt. Grund: Ob es Usain Bolts Weltrekord-Lauf 2008 in Peking oder die Olympischen Spiele 2000 in Sydney waren – Poschmann war dabei. Bei letzterem brüllte er den deutschen Athleten Nils Schumann 800 Meter lang förmlich zu olympischem Gold.

Nach den Spielen 2016 in Rio de Janeiro ging der Moderator in den Ruhestand. Er selbst war in den 70ern und 80ern ein erfolgreicher Athlet. 1973 holte er sich die deutsche Silbermedaille im Marathon. Zum ZDF kam er im Jahr 1986. Ab 1995 wurde er dann Leiter der Sportredaktion.

Am Freitag verstarb Poschmann nach einer kurzen, schweren Krankheit. Er hinterlässt seine Frau Elfi, mit der er seit 1988 verheiratet war.

(L'essentiel/slo)