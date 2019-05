Schumacher-​​Familie kondoliert Lauda

Die Formel-1-Welt schaut am Mittwoch nach Wien. Im Stephansdom findet die Abdankungsfeier für die verstorbene Formel-1-Legende Niki Lauda statt. Bereits morgens um 8 Uhr, nachdem Laudas Witwe Birgit mit seinen Söhnen Lukas und Mathias den Sarg in Empfang nahm, wird der dreifache Weltmeister aufgebahrt. Fans können bis 11.30 Uhr von ihrem Idol öffentlich Abschied nehmen. Danach beginnen die Vorbereitungen für die Trauerfeier, die ab 13 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber mit diversen VIPs stattfindet.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist ebenso anwesend wie Ex-Kanzler Sebastian Kurz. In der Trauergemeinde finden sich auch diverse aktive und ehemalige Formel-1-Piloten, darunter Weltmeister Lewis Hamilton. Michael Schumachers Familie kondolierte der Trauerfamilie mit einem Kranz.

Nach der Trauerfeier wird der Sarg aus der Kirche getragen und in einen Leichenwagen der Bestattung Wien gehoben. Die eigentliche Beisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden. Zeitpunkt und Ort sind nicht bekannt.

Today we say goodbye to Niki Lauda.



Niki will always be remembered as an @F1 icon and as the Chairman of our team.



But we’ll also remember Niki Lauda the man. This is the story of our Niki. Our team-mate. Our dear friend.



Niki, we miss you ❤https://t.co/v1S8sUWGxp