Ramos träumte von seiner Frau, bevor er sie traf

«Sergio mit den Scherenbeinen», «Breaking Legs» oder «I Grätsch You If I Can» waren einige unserer Vorschläge. Damals im Februar, als bekannt wurde, dass Real-Madrid-Captain Sergio Ramos eine eigene Doku erhält. Nun ja, wir geben zu, wir lagen daneben. Die Doku, die heute erstmals ausgestrahlt wird, heißt «El corazón de Sergio Ramos – Das Herz von Sergio Ramos».

Ein treffender Titel, denn eines kann man nicht abstreiten: dass der 33-jährige, knallharte Verteidiger immer mit dem Herzen bei der Sache ist – sowohl auf dem Rasen wie auch abseits des Platzes, wie die Amazon-Dokumentation suggeriert.

Um das Werk zu bewerben, gab Ramos einen kleinen Einblick, wie er tickt. Im Juni heiratete er seine langjährige Partnerin Pilar Rubio, mit der er bereits drei Söhne hat. Nun gab der Real-Haudegen zum Besten, wie diese Beziehung begonnen hat.

Es sei schon ein wenig ungewöhnlich gewesen, gab Ramos gegenüber 90min.com zu. «Ich habe dreimal von ihr geträumt.» Und das, obwohl er sie nie zuvor getroffen hatte. Er habe nur mal – wohl ganz beiläufig – mitbekommen, dass sie als TV-Moderatorin arbeitete.

«Wir hatten überhaupt nichts gemeinsam, im Gegenteil. Mit meiner ersten Nachricht versuchte ich, das Eis zu brechen», gibt Ramos zu. Er habe jedoch nicht viel Hoffnung gehabt, dass er eine Antwort bekomme. Aber er erhielt sie, und mit der Zeit reifte eine Beziehung heran, die in der Hochzeit im Juni in Sevilla in einem großen Fest mit vielen berühmten Gästen gipfelte. Weitere Details zu ihrer Beziehung werden mit großer Wahrscheinlichkeit in der Doku gelüftet.

(Video: Youtube/Prime Video UK)

(L'essentiel/hua)