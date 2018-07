Ein Franzose gewinnt die erste Bergetappe

Frei nach dem Motto «Angriff ist die beste Verteidigung» begab sich Greg Van Avermaet in der 10. Etappe von Annecy nach Le Grand-Bornand bereits früh in eine rund 20-köpfige Fluchtgruppe. Trotz den vielen Höhenmetern auf den 158,5 km hielt der Klassiker-Spezialist aus Flandern bis zum Schluss durch.

Das Ziel erreichte Van Avermaet schließlich als Etappenvierter und mit einem Vorsprung von 1:39 Minuten auf die Favoriten um den Gesamtsieg. In der Gesamtwertung beträgt die Reserve des Straßen-Olympiasiegers aus dem amerikanisch-schweizerischen Team BMC auf den zweitklassierten Briten Geraint Thomas nun fast zweieinhalb Minuten.

Eineinhalb Minuten herausgefahren

Der Tagessieg in der ersten von drei Alpenetappen ging an den Franzosen Julian Alaphilippe. Der 26-Jährige aus dem Team QuickStep Floors schüttelte im letzten Anstieg des Tages hinauf zum Col de la Colombière seinen letzten Fluchtgefährten ab und siegte mit eineinhalb Minuten Vorsprung vor dem Spanier Ion Izagirre und dem Esten Rein Taaramäe. Für Alaphilippe, der im letzten Herbst die 8. Etappe der Vuelta gewonnen hat, ist es neben dem diesjährigen Sieg in der Flèche Wallonne der größte Erfolg seiner Karriere.

Nach dem Auftakt in den Alpen bleibt es auch in den nächsten Tagen bergig. In der 11. Etappe vom Mittwoch steht nach 108,5 km die erste Bergankunft an. Nach dem Start im Olympiaort Albertville folgen mit dem Montée de Bisanne und dem Col du Pré zwei Anstiege der höchsten Kategorie. Die Schlusssteigung zur Skistation La Rosière nahe der italienisch-französischen Grenze ist fast 18 km lang. Am Donnerstag folgt die Etappe nach L'Alpe d'Huez.

105. Tour de France.10. Etappe, Annecy – Le Grand-Bornand (158,5 km): 1. Julian Alaphilippe (FRA) 4:25:27. 2. Ion Izagirre (ESP) 1:34 zurück. 3. Rein Taaramäe (EST) 1:40. 4. Greg van Avermaet (BEL) 1:44. 5. Serge Pauwels (BEL), gleiche Zeit. 6. Lilian Calmejane (FRA) 2:24. 7. Daniel Martin (IRL) 3:23. 8. Primoz Roglic (SLO). 9. David Gaudu (FRA). 10. Geraint Thomas (GBR). 11. Romain Bardet (FRA). 12. Steven Kruijswijk (NED). 13. Adam Yates (GBR). 14. Jakob Fuglsang (DEN). 15. Chris Froome (GBR). 16. Tom Dumoulin (NED). 17. Alejandro Valverde (ESP). 18. Nairo Quintana (COL). 19. Vincenzo Nibali (ITA). 20. Mikel Landa (ESP), alle gleiche Zeit. - Ferner: 26. Bob Jungels (LUX) 4:14. 31. Ilnur Sakarin (RUS). 32. Rafal Majka (POL), beide gleiche Zeit. 34. Rigoberto Uran (COL) 5:59. 42. Mathias Frank (SUI) 10:52. 60. Stefan Küng (SUI) 18:52. 85. Michael Schär (SUI) 22:36. 87. Philippe Gilbert (BEL), gleiche Zeit. 89. Silvan Dillier (SUI) 25:03.

Gesamtklassement: 1. Van Avermaet 40:34:28. 2. Thomas 2:22. 3. Valverde 3:10. 4. Fuglsang 3:12. 5. Jungels 3:20. 6. Froome 3:21. 7. Adam Yates. 8. Landa, beide gleiche Zeit. 9. Nibali 3:27. 10. Roglic 3:36. 11. Dumoulin 3:42. - Ferner: 14. Bardet 4:11. 16. Quintana 4:29. 17. Martin 5:01. 22. Uran 7:08. 28. Alaphilippe 12:05. 39. Gilbert 21:36. 51. Frank 30:30. 52. Küng 30:58. 108. Dillier 52:37. 127. Schär 1:02:12.

(L'essentiel/ddu/sda)