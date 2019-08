Ex-​​Schalke-​​Boss erlitt Schlaganfall am Strand

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach seinem Aus bei Schalke 04 wollte Christian Heidel nach turbulenten Monaten zur Ruhe kommen. Doch ausgerechnet da erlitt der 56-jährige Fußball-Manager einen Schlaganfall im Türkei-Urlaub.

Am Hotel-Strand in Belek passierte es. Die Erstversorgung in der Klinik dort war gut. "Es sieht gut aus. Er hatte wohl viel Glück im Unglück", meint Lebensgefährtin Stefanie Buchholz zur "Bild".

In der schwierigen Lage half sein Ex-Chef Clemens Tönnies.

Der Schalke-Aufsichtsratsboss schickte sofort seinen Privatjet mit einem Professor der Uni-Klinik Mainz in die Türkei, ließ Heidel am Mittwoch heimholen.

Heidel litt in der Vergangenheit immer wieder unter Herzrhythmusstörungen. Er befindet sich derzeit in einer Klinik in Mainz, ihm geht es soweit gut.

(L'essentiel/mh)