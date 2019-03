Hamburger Derby wird fast abgebrochen

Das Unheil nahm bereits vor dem Anpfiff des Hamburg-Derbys zwischen St. Pauli und dem HSV seinen Lauf. Noch vor dem Stadion wurde der HSV-Buss mit Farbbeuteln und Bierflaschen beworfen.

In der Arena selbst ging es ebenfalls heiß her. Beim Einlauf der Mannschaften flogen Raketen aus den Fanblöcken der Heim-Fans. Nach fünf Minuten Spielzeit unterbrach Schiedsrichter Felix Brych erstmals die Partie, nachdem HSV-Fans auf ihren Rängen Pyros in ihren Vereinsfarben abgefackelt hatten.

Spielabbruch stand im Raum

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte unterbrach Brych die Partie zum zweiten Mal, wieder brannten Fans auf den Rängen Pyrotechnik ab. Wenige Minuten später, in der 53. Minute, zogen wieder dicke Rauchschwaden über den Fanblöcken auf – abermals unterbrach Brych die Partie, er bat beide Trainer zu sich und schickte die Kapitäne zu den Fan-Blöcken, damit diese die Anhänger zur Vernunft bringen.

Doch all das half nichts. Zehn Minuten vor Ende knallte es wieder, Brych hatte die Nase voll und holte die Teams vom Rasen. Ein Spielabbruch stand im Raum – doch nach zehn Minuten Pause ging es doch noch weiter. Und ja: Fußball gespielt wurde auch, der HSV gewann am Kiez beim Erzrivalen St. Pauli mit 4:0.

(L'essentiel/Heute Sport)