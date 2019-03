Jungels will auf Kopfsteinpflaster glänzen

Der Luxemburger Radprofi Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Sieger von Kuurne-Brüssel-Kuurne am 3. März, kehrt an diesem Mittwoch nach Belgien zurück, um am Frühjahrsklassiker «Drei Tage von De Panne» an den Start zu gehen.

Jungels und seinen Landsleuten Alex Kirsch (Trek) und Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles) steht ein 200 Kilometer langes Rennen bevor, auf dem die Fahrer immer wieder wellige Passagen und Kopfsteinpflaster-Abschnitte meistern müssen. Jungels zählt neben dem Italiener Elia Viviani, dem Niederländer Fabio Jakobsen und dem Franzosen Florian Sénéchal zum engeren Favoritenkreis.

Nach dem «E3-Preis Flandern» am Freitag geht es kommende Woche für den luxemburgischen Sportler des Jahres weiter mit dem Klassiker «Quer durch Flandern» und der Flandern-Tour.

(jg/L'essentiel)