Golf-​​Europameisterin (22) beim Training ermordet

Die Golf-Szene trauert um ein vielversprechendes Talent. Celia Barquin Arozamena wurde beim Training in den USA brutal ermordet. Die Spanierin wurde nur 22 Jahre alt. Ein Verdächtiger wurde von der Polizei verhaftet.

Arozamena, die sich erst unlängst zum «Big 12 Champion 2018» krönte, konnte im Juli die Europameisterschaft gewinnen. Sie studierte an der Iowa State University und hätte im Wintersemester ihr Studium abgeschlossen.

«Furchtbarer und sinnloser Mord»

Doch so weit sollte es nicht kommen. Am Montag schlugen Golfer Alarm, als sie beim Golfkurs Coldwater Golf Links in Iowa eine Schlägertasche ohne Besitzer fanden. Die Polizei entdeckte in einiger Entfernung die Leiche der Spanierin.

«Wir sind alle tief getroffen. Celia war ein wundervoller Mensch, der von all ihren Mannschaftskollegen und Freunden geliebt wurde. Sie hat die Universität geliebt und war eine herausragende Repräsentantin unserer Schule. Wir werden ihren Wettkampfgeist, immer die Beste sein zu wollen, nie vergessen, genau wie ihre Leidenschaft fürs Leben», sagte Christie Martens, die Gold-Cheftrainerin ihrer Universität.

Die Polizei nahm kurz nach dem Fund der Leiche einen Verdächtigen fest. Bei ihm handelt es sich um einen 22-jährigen Obdachlosen.

