Die Spiele in Montenegro sind offiziell eröffnet

Das Olympische Feuer ist in Montenegro angekommen. Mit einer bunten Eröffnungsfeier sind am Montagabend in Budva die 18. Kleinstaatenspiele eröffnet worden. Vor rund 200 Zuschauern begrüßte das Organisationskomitee im historischen Kern der Küstenstadt rund 850 Sportler aus den neun teilnehmenden Ländern.

Bevor das Spektakel startete, kämpften die Helfer gegen die Wassermassen, die kurz zuvor vom Himmel kamen. Pünktlich zum Startschuss ließ der gröbste Regen nach, sodass die Veranstaltung nicht vollends ins Wasser fiel.

Das 140-köpfige «Team Lëtzebuerg» wurde vom Volleyball-Ass Kamil Rychlicki angeführt. Ihm wurde die Ehre zuteil, vorneweg zu marschieren und die Flagge des Großherzogtums zu schwenken.

Tosender Applaus

Die Show erzählte anhand von Musik, Tanz und Videos die wichtigsten Stationen der Geschichte des Landes Montenegro und stellte die Austragungsorte Budva, Bar, Podgorica, Cetinje und Tivat vor.

Zuletzt betrat die Mannschaft aus Montenegro unter tosendem Applaus der Zuschauer die Bühne. Wie Zypern, Island und Luxemburg schicken die Gastgeber ein großes Team ins Rennen. Die Wettkämpfe starten am Dienstag. Dann werden im Judo und im Schwimmen auch die ersten Medaillen vergeben.

«Even if it's raining», «selbst, wenn es regnet»: Die Spieler zeigten sich unbeeindruckt von dem Wetterstart am Montag:

