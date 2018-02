Molinaro steht in Grenoble im Halbfinale

Eleonora Molinaro hat beim ITF-Turnier im französischen Grenoble ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Nachdem die 17-jährige Luxemburgerin im Achtelfinale die Belgierin Marie Benoît ausgeschaltet hatte, schaffte sie am Freitag den Sprung unter die letzten Vier.

Im Viertelfinale schlug die Nachwuchsspielerin aus dem Großherzogtum die Französin Audrey Albie. Während Molinaro im ersten Satz noch souverän agierte und diesen auch mit 6:3 nach Hause brachte, ging es im zweiten Durchgang bis in den Tiebreak. Die Weltranglisten-674. hatte dort keine Chance und unterlag mit 2:7.

Elfter Sieg in Serie

Gleich zu Beginn des dritten Satzes lieferte die Luxemburgerin aber sofort wieder ab und breakte ihre Gegnerin aus Frankreich. Diesen Schwung nahm Luxemburgs beste Nachwuchsspielerin mit und siegte letztendlich nach zwei Stunden und 38 Minuten mit 6:3, 6:7 (2:7) und 6:1.

Im Halbfinale des mit 25.000 Dollar dotierten Turniers in den französischen Alpen trifft Molinaro am Samstag, ab 14.30 Uhr, auf die Siegerin der Begegnung zwischen der Deutschen Tamara Korpatsch (163.) und Marina Melnikova aus Russland (328.). Der Sieg gegen Albie war für die Molinaro der elfte Erfolg in Serie. zuletzt gewann sie das Turnier in Antalya in der Türkei.

(sw/L'essentiel)