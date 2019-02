Neymar ist Tränen nahe, wenn er von Messi spricht

Sie gehören beide zu den besten Fußballern der Welt. Beim FC Barcelona stand Neymar aber immer etwas im Schatten von Club-Ikone Lionel Messi – so hatte es zumindest nach außen den Anschein. Also verließ der Brasilianer die Katalanen, um mit Paris Saint-Germain, wo er der große Star werden sollte, die Champions League zu gewinnen. Bei PSG ist der 27-Jährige zwar der Schlüsselspieler, der Sieg in der Königsklasse lässt aber noch auf sich warten.

Trotz geographischer Distanz sind die beiden ehemaligen Teamkollegen weiterhin sehr gute Freunde. Das gab Neymar in einem emotionalen Interview bei «Esporte Espetacular», einer Sendung des brasilianischen TV-Senders Globo, zu. «Ich erzähle jedem diese Geschichte. In der Zeit, in der ich am meisten Unterstützung gebraucht habe, kam dieser Kerl, der Beste der Welt, und unterstützte mich», schilderte Neymar, den Tränen nahe.

Neymar gets emotional when talking about Lionel Messi. »It is difficult. Honestly, it is tough because Leo was somebody very special for me with Barca. When I most needed support, the man of the team, the best player in the world, was there to support me.pic.twitter.com/pXiA5uFwZX– Owuraku Ampofo (@Owurakuuu_) 25. Februar 2019

«Leo bedeutet mir sehr viel»

«Ich bin hier, um dir zu helfen», habe der Argentinier zu Neymar gesagt, als dieser 2013 vom FC Santos nach Barcelona gewechselt hatte. «Leo bedeutet mir sehr viel», so der aktuell verletzte PSG-Stürmerstar weiter. Messi habe ihm zu Beginn gesagt, er brauche keine Angst zu haben und müsse nicht schüchtern sein.

