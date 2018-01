Liverpools Salah ist Afrikas Fußballer des Jahres

Mohamed Salah vom FC Liverpool ist Afrikas Fußballer des Jahres 2017. Der 25-Jährige aus Ägypten wurde am Donnerstagabend in Ghanas Hauptstadt Accra bei einer Gala des afrikanischen Kontinental-Verbandes geehrt. Der Stürmer, der 2017 für den Club von Trainer Jürgen Klopp 23 Mal in allen Wettbewerben traf, ist der erste Spieler seines Landes nach 34 Jahren, der ausgezeichnet wurde.

Auf Platz drei kam Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund, Kloops Ex-Klub. Vor dem Gabuner platzierte sich Salahs Vereinskollege Sadio Mané aus dem Senegal.

Congratulations, Mo! @22mosalah has been named CAF African Player of the Year for 2017. pic.twitter.com/j1i0DOUuH2 — Liverpool FC (@LFC) 4. Januar 2018

Check out @22mosalah Stats for club & country. The next African Player of the Year? #AiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/zIVwmYxetS — CAF (@CAF_Online) 4. Januar 2018

(L'essentiel/dpa)