Fußball-​​Star zuhause verprügelt und ausgeraubt

Was für ein Schock für Dele Alli. Der Star vom letztjährigen Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur wurde überfallen und ausgeraubt. Und das bei ihm zuhause. Wie britische Medien berichten, brachen zwei unbekannte Männer in sein Anwesen ein, bedrohten den Fußballprofi mit dem Messer und schlugen ihm ins Gesicht. Der Überfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch.

Der 24-Jährige wurde nur leicht verletzt, er und die anderen Anwesenden stünden aber unter Schock, heißt es weiter. Alli ist seit Corona-Ausbruch mit seinem Adoptivbruder, ihren beiden Freundinnen und einem langjährigen Freund isoliert. Nächste Woche soll bei den Premier-League-Clubs der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden.

Der Polizei zufolge wurde Schmuck entwendet, die Täter sind noch flüchtig.

(L'essentiel/fas)