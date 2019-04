Flavio Becca will das Fritz-​​Walter-​​Stadion kaufen

Der 1.FC Kaiserslautern ist weiterhin auf der Suche nach einem möglichen Investor, der dem Traditionsverein aus der finanziellen Krise helfen soll. Wie bereits berichtet, hat der Luxemburger Immobilienmakler und Milliardär Flavio Becca gute Aussichten, den Zuschlag zu bekommen.

Nach Informationen des SWR sollen am morgigen Dienstag in Luxemburg die Verhandlungen zwischen dem Verein, der Stadt Kaiserslautern und Becca fortgeführt werden. Wie der Sender berichtet, will der Geschäftsmann das Fritz-Walter-Stadion inklusive des benachbarten Geländes für 20 Millionen Euro kaufen und darüber hinaus weitere Gelder in den Club investieren. Der viermalige deutsche Fußball-Meister steht zurzeit mit 12 Millionen Euro in der Kreide.

« Erwartungen herunterschrauben »

Sport-Geschäftsführer Martin Bader steht beim Fußball-Drittligisten derweil vor dem Aus. Nach dpa-Informationen soll der 51-Jährige durch den ehemaligen FCK-Profi Andreas Buck ersetzt werden. Der Grund sind Aussagen Baders, in denen er die Zielsetzung des Aufstiegs für die kommende Saison in Frage gestellt hatte.

«Wir müssen realistisch sein und die Erwartungen herunterschrauben. Wenn das Geld nicht da ist, entwickeln wir mit jungen Spielern etwas Eigenes. Dann muss man aber ehrlich sein», hatte Bader in der vergangenen Woche dem Sportmagazin Kicker gesagt. «Es ist auch dann eine gute Mannschaft, es wird aber schwierig werden, um den Aufstieg mitzuspielen.»

Seit Ende Januar 2018 ist der frühere Bundesliga-Manager für die sportlichen Belange der Pfälzer verantwortlich. Zunächst als Vorstand, nach der Ausgliederung der Profiabteilung im September 2018 als Geschäftsführer.

(sw/L'essentiel/dpa)