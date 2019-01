Hertha will, Schalke muss – Dardai will überraschen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Klare Statements von @michaelpreetz und @paldardai zu einer vermeintlichen Vertragsverlängerung und alles Wichtige rund um #BSCS04 gab es in der heutigen Pressekonferenz - für euch aufgezeichnet von HerthaTV! #hahohe pic.twitter.com/9xRXyjBP9n Tabelle:



1. Borussia Dortmund 18 45:18 45

2. Bayern München 18 39:19 39

3. Bor. M'gladbach 18 37:18 36

4. RB Leipzig 18 31:18 31

5. Eintracht Frankfurt 18 37:24 30

6. VfL Wolfsburg 18 28:24 28

7. Hertha BSC 18 29:28 27

8. 1899 Hoffenheim 18 33:26 25

9. Werder Bremen 18 29:29 25

10. Bayer Leverkusen 18 26:30 24

11. FSV Mainz 05 18 20:24 24

12. FC Schalke 04 18 22:25 21

13. SC Freiburg 18 22:28 21

14. Fortuna Düsseldorf 18 21:34 21

15. FC Augsburg 18 26:31 15

16. VfB Stuttgart 18 14:38 14

17. Hannover 96 18 17:36 11

18. 1. FC Nürnberg 18 15:41 11 — Hertha BSC (@HerthaBSC) 24. Januar 2019

Zu Beginn einer Serie von gleich drei Heimspielen nacheinander will Hertha BSC die weiter nach Verbesserungen ringenden Schalker überraschen. «Wir sind sehr gut vorbereitet und werden auch etwas anders machen als zuletzt», kündigte Chefcoach Pal Dardai an, der gerade das Vertrauen der Clubführung für eine weitere Saison als Cheftrainer erhalten hat.

Der zum Abschluss der Hinrunde noch schwächelnde Berliner Fußball-Erstligist war mit einem 3:1-Sieg in Nürnberg ins Pflichtspieljahr 2019 gestartet. Auch Schalkes Jahresauftakt war mit einem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg gelungen. Dennoch liegt Berlin als Tabellensiebter (27 Punkte) vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr) noch klar vor Gelsenkirchen (Zwölfter/21).

«Wichtig für Saisonverlauf»

Hertha stehen im 70. Bundesliga-Aufeinandertreffen mit den Schalkern (bisher 24 Siege, elf Remis und 34 Niederlagen) bis auf den beim Asien-Cup weilenden Australier Mathew Leckie und den weiter verletzten Verteidiger Derrick Luckassen alle Spieler zur Verfügung. Dagegen ist der zuletzt in Nürnberg angeschlagen pausierende Jordan Torunarigha wieder einsatzbereit. Auch Ersatztorwart Thomas Kraft und Offensivmann Javairo Dilrosun sind wieder fit. Bei Schalke fehlen der gesperrte Weston McKennie und Guido Burgstaller (Achillessehnenreizung).

«Für uns war es besonders schön, nach vielen Jahren auswärts wieder gewinnen zu können», blickte Hertha-Manager Michael Preetz auf den 2:0-Sieg im Hinspiel: «Das war sehr wichtig für den weiteren Saisonverlauf. Wir würden uns über einen erneuten Sieg genauso freuen wie in der Hinrunde.»

Heidel und Tedesco unter Druck

Eine wichtige Rolle soll wieder Leihspieler Marko Grujic spielen, mit dem Hertha in dieser Saison noch nicht verloren hat. Dardai hat den Serben nach fünfwöchiger Verletzungspause kontinuierlich aufgebaut. «90 Minuten sind vielleicht noch zu viel Risiko, aber Marko wird wieder anfangen. Er hat in Nürnberg nicht super gespielt, aber es reicht, was er gemacht hat. 80 Prozent gewonnene Zweikämpfe, 92 Prozent Passquote - er gibt der Mannschaft Ruhe», erklärte Dardai.

Bei Schalke stehen Manager Christian Heidel und Trainer Domenico Tedesco trotz der Rückendeckung durch den mächtigen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies weiter unter Druck. Es müssen Punkte her. Dazu suchen die Verantwortlichen für den Tanz auf den drei Hochzeiten Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League noch personelle Verstärkung.

Bundesliga, 19. Spieltag:

Freitag:

Hertha BSC – FC Schalke 04 (20.30 Uhr)

Samstag:

Borussia Dortmund – Hannover 96 (15.30 Uhr)

Bor. Mönchengladbach – FC Augsburg

SC Freiburg – 1899 Hoffenheim

FSV Mainz 05 – 1. FC Nürnberg

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr)

Sonntag:

Bayern München – VfB Stuttgart (15.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf – RB Leipzig (18 Uhr)



(L'essentiel/dpa)