Thionville will Zielort der Tour 2019 werden

Als Pierre Cuny, der Bürgermeister von Thionville am Dienstag zur Baustelle am Pont des Alliés befragt wurde, verkündete er eine große Neuigkeit. «Wir werden die Fertigstellung beschleunigen, weil wir darauf hoffen, ein Weltereignis veranstalten zu können», sagte er gegenüber der Zeitung France Bleu Lorraine Nord am Dienstag. Er bestätigte im Anschluss, dass sich die Stadt als Zielort der Tour de France 2019 beworben habe.

Die Frankreich-Rundfahrt wird im kommenden Jahr aller Voraussicht nach durch die Region Grand Est führen: Bereits bekannt ist, dass die Fahrer die Frankreich-Rundfahrt in Brüssel starten und eine Etappe am Planche des Belles Filles bei Belfort endet.

Ob die Bewerbung Thionvilles erfolgreich ist, stellt sich am 25. Oktober während der offiziellen Präsentation des Kurses heraus. Thionville war zuletzt im Jahr 1999 Zielort. Damals setzte sich Mario Cipollini im Sprint gegen Stuart O'Grady durch.

(mc/L'essentiel)