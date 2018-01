Luxemburg bezwingt Slowakei zum Abschluss

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die bis dato sieglose Handball-Nationalmannschaft Luxemburgs hat die Qualifikation für die WM 2019 in Russland mit einem Achtungserfolg abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Maik Handschke setzte sich am Sonntagabend mit 28:27 in der Coque gegen die Slowakei durch.

Luxemburg begann mit viel Schwung und führte nach zehn Minuten mit 6:2. Aufgrund einer starken Leistung ihres Torhüters Chris Auger lagen die Hausherren auch noch zur Pause vorne (12:11). Auch im zweiten Durchgang blieb Luxemburg in Front und bestimmte bis zur 50. Spielminute das Geschehen. Die Slowakei agierte nun aber besser in der Deckung und erzielte zwei Minuten vor den Ende den Ausgleich zum 26:26. Das Spiel kippte aber nicht zu Gunsten der Gäste. Zum Matchwinner avancierte Daniel Scheid, der mit seinem Last-Minute-Tor den Luxemburger Sieg unter Dach und Fach brachte.

Luxemburg beendete damit die Qualifikation punktgleich mit Finnland auf dem dritten Platz (drei Punkte). Den ersten Platz sicherten sich die Russen, die Slowakei wurde Zweiter.

(nm/L'essentiel)