Berchem trifft im Halbfinale auf Käerjeng

In der Coupe de Luxembourg geht es ans Eingemachte: das Final Four steht auf dem Programm. Wer im Halbfinale auf wen trifft, wurde am Mittwoch in der Halbzeitpause des WM-Qualifikationsspiels zwischen Luxemburg und Russland ausgelost.

Bei den Herren trifft der Vorjahresfinalist HC Berchem auf Handball Käerjeng. Der HB Düdelingen, derzeit Tabellenführer in der Nationaldivision, ist gegen Petingen der klare Favorit auf den Einzug ins Finale. Bei den Damen spielt Käerjeng gegen Düdelingen und Schifflingen gegen Diekirch. Die Final-Four-Spiele finden vom 18. bis zum 22. April in der Coque statt.



(sw/L'essentiel)