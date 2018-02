In Weiswampach fehlen nur ein paar Zentimeter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Gemeindeverwaltung Weiswampach hat am Mittwoch gegen 14 Uhr auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt, dass «die Langlaufloipen wegen Schneemangels immer noch gesperrt sind». Diese Informationen wurden in den drei Landessprachen im Internet in Luxemburgisch, Französisch und Deutsch gepostet.

«Wir können uns vorstellen, dass viele französisch- und deutschsprachige Touristen aus den Nachbarregionen gespannt auf die Eröffnung der Skipisten warten. Falls die Strecke geöffnet wird, werden wir Sie über unsere Website und Facebook-Seite auf dem Laufenden halten», fügte die Kommune hinzu.

Schnee für Sonntag erwartet

Am Dienstagmorgen sei noch nicht ausreichend viel Schnee gefallen, um die Langlaufloipen zu öffnen, erklärte Viviane Horper, Leiterin der Tourist-Info der Gemeinde gegenüber L'essentiel. Mindestens 25 Zentimeter seien dafür nötig, außerdem müsse der Boden gefroren sein.

Laut den neuesten Vorhersagen des staatlichen Wetterdienstes Météolux ist im Großherzogtum vor Samstag kein Neuschnee zu erwarten. Für Sonntag stünden die Chancen aber gut. Bis dahin wird es in Luxemburg sehr kalt sein, mit Temperaturen, die bis auf minus zehn Grad zurückgehen.

(L'essentiel)