Monnerich schlägt Fola Esch

Fola Esch, einer der führenden Vereine der Liga, wurde überraschend von Monnerich besiegt.

Nach einem Unentschieden (1 : 1) in der regulären Spielzeit und der Verlängerung brachte das Elfmeterschießen die Entscheidung. Monnerich gewann 4:3.

In den anderen Spielen am Nachmittag sorgten Progrès Niederkorn und Differdingen für keine großen Überraschungen. Sie besiegten Kehlen (0 : 3) und US Esch (0 : 1). Racing schlug Strassen (5 : 1).

(L'essentiel)