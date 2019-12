Neymar geht singend durch die Weihnachtszeit

«Driving home for Christmas». Diese Worte aus dem gleichnamigen Lied von Chris Rea haben sich, außer in England, auch viele Fußballer zu Herzen genommen. So zum Beispiel Neymar Jr. Wie in den vergangenen Jahren hat er auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest in seiner Geburtsstadt São Paulo verbracht.

Und er scheint eine gute Zeit zu haben. Neben Spaziergängen am Strand und einem Besuch jenes Stadions, in dem er erste fußballerische Akzente gesetzt hat, darf – wie für ihn typisch – auch das Feiern nicht zu kurz kommen.

So ist Neymar im sommerlich warmen Brasilien seiner zweiten großen Leidenschaft nachgegangen: dem Singen. In zwei Videos sieht man ihn zusammen mit Freunden in seiner gewohnt lockeren Manier lauthals singend.

Neymars Ferien sind bald passé. In wenigen Tagen reist der 27-Jährige zurück nach Paris zu seinem Club. Für Paris Saint-Germain startet das neue Jahr mit zwei Pokalspielen. In der Ligue 1 geht es am 11. Januar wieder los, wenn sie den Tabellensiebten, Monaco, im Parc de Princes begrüßen. Spätestens dann muss Neymar wieder sein fußballerisches Können unter Beweis stellen.

(L'essentiel/cef)