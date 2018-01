Schumachers Tochter berührt mit Nachricht

Am 3. Januar wurde Michael Schumacher 49 Jahre alt. Schumacher ist eine der größten Sport-Legenden aller Zeiten. Seine sieben WM-Titel in der Formel 1 sind bis heute unerreicht.

Im Dezember 2013 erlitt Schumacher bei einem Ski-Unfall schwere Kopfverletzungen und lag lange im Koma. Im Juni 2014 teilte sein Management mit, dass er nicht mehr im Tiefschlaf liege und das Krankenhaus verlassen konnte. Details seines Gesundheitszustands wurden seither nicht bekannt gegeben. Seine Fans sehnen sich nach positiven Nachrichten von ihrem Helden.

An seinem Geburtstag gewährte Schumachers Tocher Gina-Maria Einblicke in ihre eigene Gefühlswelt. Via Instagram gratulierte sie ihrem Vater zum Geburtstag. «Alles Gute, dem besten Vater überhaupt. Wir lieben dich», schrieb die 20-Jährige und hängte den Hashtag «#keepfighting» – (kämpfe weiter) – an.

(L'essentiel/Heute Sport)