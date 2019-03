Bob Bertemes greift in Schottland nach Edelmetall

Der Luxemburger Athlet Bob Bertemes will eine Medaille von Glasgow mit nach Hause bringen und so in die Fußstapfen von David Fliegen treten, der im 800-Meter-Lauf vor 13 Jahren bei der Leichtathletik-EM in Göteborg den zweiten Platz belegte. Der Kugelstoßer will in der Halle in Schottland dem Großherzogtum die nächste Medaille bescheren.

Bertemes reist mit einem neuen luxemburgischen Landesrekord ins Vereinigte Königreich: In Potsdam schleuderte er die Kugel auf 21,03 Meter – die neuntbeste Weite, die jemals im Europa-Wettkampf in der Halle gemessen wurde und die drittbeste in dieser Saison. Bertemes' Hoffnungen auf Edelmetall sind also berechtigt. «Ich hoffe, dass ich ruhig bleibe und mein Potenzial abrufen kann», sagt der 118 Kilogramm schwere Athlet. Am Freitagmorgen steht zunächst die Qualifikation in Glasgow an, das Finale folgt am Abend.

Wieder «Luft nach oben»

Bertemes hat in den vergangenen Monaten in Mannheim seine Stoßtechnik geändert – und den Sprung in die Weltspitze geschafft. Unter der Anleitung des diplomierten Trainers Khalid Alqawati wechselte er vom Impulsschritt zur Drehtechnik. «Bevor ich mit ihm gearbeitet habe, dachte ich, dass ich mein Limit erreicht habe. Nun glaube ich, dass ich immer noch Luft nach oben habe», sagt Bertemes.

Ebenfalls für Luxemburg an den Start gehen die Läufer Charel Grethen und Vera Hoffmann (beide 1500 Meter), Charline Mathias (800 Meter) und Patrizia Van der Weken (60 Meter)

(Nicolas Martin/L'essentiel)