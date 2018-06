Luxemburger Straßenkicker zeigen ihre Tricks

«Ich habe früher bei Syra Mensdorf Fußball gespielt. Aber immer wenn ich einen Ball am Fuß hatte, musste ich damit jonglieren. So bin ich schließlich beim Freestyle gelandet», erklärt Sven Fielitz. Der 27-jährige Luxemburger, der sich in der weltweiten Freestyle-Fußballszene längst einen Namen gemacht hat, präsentiert seine Sportart an diesem Wochenende im Rahmen der ersten Ausgabe des Straßensportfestivals «Epic Skills». Organisiert wird die Veranstaltung vom Luxemburger Straßenfußballverband und den Rotondes.

Die verschiedenen Disziplinen des Straßenfußballs stehen bei dem Festival im Mittelpunkt: Freestyle-Fußball (eine Person zeigt Kunststücke mit dem Ball), Teqball (zwei Spieler stehen sich an einer speziellen Tischtennisplatte gegebüber) und Panna KO (ein Eins-gegen-Eins auf engstem Raum). Am Samstag sitzt Fielitz in der Jury des ersten Luxemburger Freestyle-Fußballturniers: «Wir beurteilen die Teilnehmer nach Technik und Kreativität. Die Tricks der Teilnehmer sollten einzigartig sein. Manchmal dauert es ein Jahr, einen Trick zu kreieren und ihn für den Wettbewerb zu beherrschen.»

Am Sonntag können sich die Gäste bei Fielitz' Workshop selbst an den Tricks versuchen. Das Ziel des Festivals ist es nämlich auch, «neue Leute für den Sport zu begeistern.» Als er mit dem Freestyle-Fußball begonnen hat, habe Fielitz noch alleine in der Philharmonie trainiert. «Mittlerweile sind wir eine Gruppe von sechzehn Leuten, von denen acht wirklich regelmäßig trainieren. Die luxemburgische Szene hat noch viel Luft nach oben», sagt Fielitz.

Sven Fielitz in unserem Newsroom.

(Séverine Goffin/L'essentiel)