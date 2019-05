Ein Sprungbrett für den Pétanque

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Traum ist geplatzt. Die Präzisionssportarten Boule und Pétanque werden kein Teil der Olympischen Spiele 2024 in Paris sein. Der Breakdance hat bessere Karten aufgenommen zu werden, als die Kugelspiele. Ein Grund mehr für die luxemburgischen Spitzenspieler die Spiele der kleinen Staaten Europas in Montenegro als Bühne zu nutzen.

«Unser Sport verdient mehr Anerkennung. Wir waren enttäuscht, dass er nicht für die Olympischen Spiele ausgewählt wurde. Es liegt an uns Spielern, Werbung durch gute Leistungen zu machen», sagt Claudio Contardi aus Luxemburg.

Luxemburg liefert ab

In Montenegro schaffte er die Maximalausbeute von zwei Goldmedaillen. Er behielt sowohl in der Einzelkonkurrenz, als auch im Doppel mit Massimo Santioni, die Oberhand. «Die Medaillen waren hart umkämpft. Insbesondere die Spieler aus Monaco haben uns das Leben schwer gemacht», sagt er.

Contardi kann dem Petanque nicht seine volle Aufmerksamkeit schenken. Er arbeitet in Vollzeit als Bankkaufmann. Dennoch wollte er sich bestmöglich auf Montenegro vorbereiten. «Ich habe unter der Woche drei Mal trainiert und an den Wochenende viele Turniere im Ausland gespielt, insbesondere in Deutschland und Frankreich.»

Insgesamt kam das fünfköpfige Luxemburger Boule- und Pétanqueteam an der Adria auf sechs Medaillen. Drei Mal gab es Gold. Eine starke Ausbeute.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele

1 LUX 24 21 15 60

2 ISL 16 8 15 39

3 CYP 10 17 10 37

4 MON 10 10 16 36

5 LIE 9 5 3 17

6 MNE 7 2 8 17

7 MLT 3 8 8 19

8 AND 2 2 11 15

9 SMR 0 4 3 7

(Nicolas Martin/L'essentiel)