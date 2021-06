Löws Lettland-​​Elf muss nicht gegen Frankreich starten

Für Joachim Löw ist die Formation vom 7:1 der Fußball-Nationalmannschaft gegen Lettland noch nicht zwingend die EM-Elf, die auch im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich auflaufen wird. «Das kann ich jetzt nicht bestätigen», sagte der Bundestrainer nach dem Schützenfest im letzten Testspiel vor dem an diesem Freitag beginnenden Turnier. «Mit Frankreich kommt ein ganz anderer Gegner auf uns zu», sagte Löw nach dem Spiel am Montagabend in Düsseldorf.

«Was Offensive, Variabilität und Individualität betrifft, ist das ein völlig anderes Kaliber», betonte der 61-Jährige mit Blick auf den Weltmeister und Favoriten in der Gruppe mit Titelverteidiger Portugal und Außenseiter Ungarn. «Es ist natürlich grundsätzlich noch wichtig, dass der Konkurrenzkampf noch ein paar Tage oben bleibt, dass um einzelne Plätze gekämpft wird», sagte Löw.

Noch ist eine Woche Zeit bis zum deutschen Auftaktspiel am 15. Juni in München. Dass die EM-Elf aber seit Montagabend weitgehend fix ist, wollte Löw nicht bestreiten: «Natürlich weiß man, dass die meisten Spieler auch gegen Frankreich auf dem Platz sein werden. Aber es gibt noch Überlegungen.»

(L'essentiel/dpa)